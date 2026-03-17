UKMTO เผยเรือน้ำมันถูกโจมตีในอ่าวโอมานใกล้ UAE เป็นลำที่ 21 ตั้งแต่สงครามปะทุ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจาเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ว่า ศูนย์ปฏิบัติการด้านการเดินเรือของสหราชอาณาจักร (ยูเคเอ็มทีโอ) รายงานว่า เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกโจมตีด้วย วัตถุที่ไม่ทราบชนิด ขณะกำลังทอดสมออยู่ในอ่าวโอมาน ใกล้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ห่างจากท่าเรือฟูไจราห์ของยูเออี ไปทางตะวันออกราว 23 ไมล์ทะเล
ทั้งนี้ ตัวเรือได้รับความเสียหายเล็กน้อยทางโครงสร้าง อย่างไรก็ดี ไม่มีลูกเรือได้รับบาดเจ็บ และไม่มีรายงานการเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม โดยเรือลำนี้ ซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยสัญชาติ นับเป็นเรือลำที่ 21 ที่ถูกโจมตีในบริเวณอ่าวเปอร์เซีย ช่องแคบฮอร์มุซ และอ่าวโอมาน นับตั้งแต่สงครามปะทุ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
