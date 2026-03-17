เกษตรไทยเริ่มวิกฤต! จากผลกระทบตะวันออกกลาง ราคาปุ๋ยพุ่งสูง-น้ำมันขาดแคลน

สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง เริ่มส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในภาคการเกษตรของไทย โดยเฉพาะพื้นที่ ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวอันดับต้นๆ ของประเทศ ชาวนาในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนน้ำมันดีเซล รวมไปถึงราคาปุ๋ยที่มีราคาพุ่งสูง
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มประเภทของปุ๋ยยูเรียเริ่มปรับราคาขึ้นทุกสูตร เนื่องจากปัญหาการนำเข้าทางเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยบริษัทค้าส่งปุ๋ยเคมีได้ปิดการขายอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งคาดการณ์ว่าหากเปิดการขายรอบใหม่ราคาจะพุ่งสูงเกิน 1,000 บาทต่อกระสอบ รวมถึงยาปราบศัตรูพืชที่มีแนวโน้มปรับราคาขึ้นเช่นกัน ซึ่งสวนทางกับราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้เพียงตันละ 6,000-7,000 บาท จึงฝากเตือนให้เกษตรกรเร่งซื้อปุ๋ยสต็อกไว้ก่อนถึงฤดูทำนาในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมที่จะถึงนี้
