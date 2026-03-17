นายกฯ สั่ง "พิพัฒน์" นำประชุม ครม. จับตา พณ.ชงมาตรการดูแลราคาสินค้า

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศ ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2569
ทั้งนี้ วาระการประชุมต้องจับตากระทรวงพาณิชย์ จะเสนอมาตรการดูแลราคาสินค้าในสถานการณ์วิกฤติตะวันออกกลาง รวมถึงศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) รายงานมาตรการดูแลราคาพลังงาน
ทั้งนี้ วาระการประชุมต้องจับตากระทรวงพาณิชย์ จะเสนอมาตรการดูแลราคาสินค้าในสถานการณ์วิกฤติตะวันออกกลาง รวมถึงศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) รายงานมาตรการดูแลราคาพลังงาน