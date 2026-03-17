หุ้นไทยเปิดภาคเช้าวันนี้ +15.30 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 8,796.51 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (17 มี.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคเช้าที่ระดับ 1,420.32 จุด ปรับขึ้น 15.30 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.09 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 8,796.51 ล้านบาท