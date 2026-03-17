ผู้ช่วย ผบ.ทอ.ยันชายแดนไทย-กัมพูชายังคุมได้ ย้ำทุกฝ่ายยึดมั่นถ้อยแถลงร่วม

พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา เปิดเผยถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ว่า ยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยกองกำลังของไทยยังคงปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและดูแลอธิปไตยของประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมย้ำให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในถ้อยแถลงร่วมระหว่างสองประเทศ เพื่อลดความตึงเครียดและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลาม
ทั้งนี้ การบริหารสถานการณ์ชายแดนจำเป็นต้องดำเนินการภายใต้มาตรการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกัน (Confidence-Building Measures: CBMs) โดยมีแนวทางสำคัญ ได้แก่ การลดการยั่วยุหรือการกระทำที่อาจเพิ่มความตึงเครียด หลีกเลี่ยงการใช้กำลังหรือการเสริมกำลังทางทหารที่ไม่จำเป็น ควบคู่กับการใช้ช่องทางสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ รวมถึงกลไกคณะกรรมการชายแดนต่าง ๆ เช่น RBC, GBC และ JBC
นอกจากนี้ ยังควรดำเนินการด้วยความโปร่งใส โดยอาจจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อลดความเข้าใจผิด พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระยะยาวในพื้นที่ชายแดน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน และการพบปะระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
