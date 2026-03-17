IDF เริ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินแบบจำกัดขอบเขตฯ ทางตอนใต้ของเลบานอนแล้ว

กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ออกแถลงการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ระบุว่า ได้เริ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินแบบจำกัดขอบเขตและเจาะจงเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนแล้ว เพื่อจัดการกับฐานที่มั่นสำคัญของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
ทั้งนี้ ได้มีการระดมโจมตีเป้าหมายผู้ก่อการร้ายจำนวนมากในพื้นที่ดังกล่าว ก่อนที่กำลังพลจะเคลื่อนเข้าสู่เลบานอนตอนใต้ โดยปฏิบัติการนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างพื้นที่ป้องกันในแนวหน้า และทำลายโครงสร้างพื้นฐานของผู้ก่อการร้ายในภูมิภาค
ทั้งนี้ ได้มีการระดมโจมตีเป้าหมายผู้ก่อการร้ายจำนวนมากในพื้นที่ดังกล่าว ก่อนที่กำลังพลจะเคลื่อนเข้าสู่เลบานอนตอนใต้ โดยปฏิบัติการนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างพื้นที่ป้องกันในแนวหน้า และทำลายโครงสร้างพื้นฐานของผู้ก่อการร้ายในภูมิภาค