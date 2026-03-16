"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ 16-18 มี.ค.69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (16 มี.ค.69) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม พุทธศักราช 2569 ตามคำทูลเชิญของนายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ครั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ โอกาสนี้ นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภริยา และคณะผู้แทนระดับสูงของ สปป.ลาว รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของทั้งฝ่ายลาวและฝ่ายไทย ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ