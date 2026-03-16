โปรดเกล้าฯ "โสภณ" เป็นประธานสภาฯ "มัลลิกา - เลิศศักดิ์" เป็นรองประธานฯ

วันนี้ (16 มี.ค.) นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร มายังรัฐสภา จากนั้น อ่านประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายโสภณ ซารัมย์ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เป็น รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง โดยมี สส.จากพรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชาติ คณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมในพิธี
นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงภายหลังรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ของพวกเราและครอบครัว อย่างยิ่ง และจะน้อมนำพระราชดำรัสในรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาไปปฏิบัติ
