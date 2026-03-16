รฟท.รับราคาน้ำมันกระทบต้นทุน คาดปี 69 ขาดทุนราว 1.8 หมื่นล้าน

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รักษาการผู้ว่าการ รฟท. เปิดเผยว่า ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของ รฟท. เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้นทุนหลักในการเดินรถ ทำให้รายจ่ายเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้จากค่าโดยสาร และค่าขนส่งสินค้ายังเท่าเดิม
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน รฟท. ใช้น้ำมันดีเซล B7 ประมาณ 8-9 ลิตรต่อเดือน ปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ 29.94 บาทต่อลิตร คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 270 ล้านบาทต่อเดือน โดยมีการจัดซื้อน้ำมันผ่านสัญญาโดยตรงกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งก่อนเกิดวิกฤติพลังงาน รฟท. คาดการณ์ว่า ปี 2569 รฟท. จะมีภาระขาดทุนประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาทต่อปี แต่เมื่อราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น อาจต้องทบทวนตัวเลขดังกล่าวใหม่ เพราะมีต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
