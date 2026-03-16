ปชป.แจงงดออกเสียงเลือกประธานสภาฯ เพราะไม่ใช่พรรคบริวาร แต่มีแนวทางที่เป็นอิสระ

นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงสาเหตุที่สส.พรรคประชาธิปัต ย์งดออกเสียงในการลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร คือ 1.การทำงานในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านต้องมีเอกภาพ โดยการเสนอชื่อตำแหน่งสำคัญระดับประธานสภาฯ ควรมีการหารือร่วมกันในกลุ่มพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อหาจุดยืนที่เป็นหนึ่งเดียว แต่ในครั้งนี้ พรรคประชาชนได้ตัดสินใจเสนอชื่อโดยไม่ได้มีการพูดคุยหรือขอมติร่วมกับพรรคฝ่ายค้านอื่นล่วงหน้า
2.ความถูกต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 ซึ่งระบุชัดเจนว่าผู้นำฝ่ายค้านต้องมาจากพรรคที่ไม่มีสมาชิกดำรงตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาฯ การที่พรรคฝ่ายค้านอันดับ 1 เสนอคนของตัวเองชิงตำแหน่งประธานสภาฯ จึงดูย้อนแย้งกับบทบาทผู้นำฝ่ายค้านที่พรรคต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย (ทั้งนี้ เห็นว่าควรมีการแก้ไขบทบัญญัตินี้เพื่อเปิดกว้าง ให้พรรคแกนนำฝ่ายค้านมีโอกาสดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ ได้)
3. เน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้มากกว่าการสร้างความสนใจ พรรคประชาธิปัตย์เคารพในวิสัยทัศน์ของผู้ถูกเสนอชื่อ แต่ในสถานการณ์ที่ตัวเลขคะแนนเสียงในสภาเห็นผลลัพธ์ในทางปฏิบัติชัดเจนอยู่แล้ว พรรคฯประเมินว่าการเสนอชื่อครั้งนี้เป็นไปเพื่อการใช้พื้นที่สภา สร้างความสนใจมากกว่าการมุ่งหวังชัยชนะจริง พรรคประชาธิปัตย์จึงเลือกที่จะไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าว
4. รักษาความเป็นอิสระและอุดมการณ์ของพรรค โดยประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจน เราทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มกำลังเพื่อตรวจสอบรัฐบาล จึงไม่โหวตสนับสนุนฝั่งรัฐบาล แต่ในขณะเดียวกัน เราไม่ใช่ พรรคบริวาร ของใคร เรามีแนวทางและกระบวนการตัดสินใจที่เป็นอิสระตามมติพรรค เพื่อรักษาตัวตนและอุดมการณ์ที่เรายึดถือ ขอยืนยันว่า การงดออกเสียงครั้งนี้คือการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เราพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน แต่ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง การให้เกียรติ และการพูดคุยหารือร่วมกันครับ
2.ความถูกต้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 ซึ่งระบุชัดเจนว่าผู้นำฝ่ายค้านต้องมาจากพรรคที่ไม่มีสมาชิกดำรงตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาฯ การที่พรรคฝ่ายค้านอันดับ 1 เสนอคนของตัวเองชิงตำแหน่งประธานสภาฯ จึงดูย้อนแย้งกับบทบาทผู้นำฝ่ายค้านที่พรรคต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย (ทั้งนี้ เห็นว่าควรมีการแก้ไขบทบัญญัตินี้เพื่อเปิดกว้าง ให้พรรคแกนนำฝ่ายค้านมีโอกาสดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ ได้)
3. เน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้มากกว่าการสร้างความสนใจ พรรคประชาธิปัตย์เคารพในวิสัยทัศน์ของผู้ถูกเสนอชื่อ แต่ในสถานการณ์ที่ตัวเลขคะแนนเสียงในสภาเห็นผลลัพธ์ในทางปฏิบัติชัดเจนอยู่แล้ว พรรคฯประเมินว่าการเสนอชื่อครั้งนี้เป็นไปเพื่อการใช้พื้นที่สภา สร้างความสนใจมากกว่าการมุ่งหวังชัยชนะจริง พรรคประชาธิปัตย์จึงเลือกที่จะไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าว
4. รักษาความเป็นอิสระและอุดมการณ์ของพรรค โดยประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจน เราทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มกำลังเพื่อตรวจสอบรัฐบาล จึงไม่โหวตสนับสนุนฝั่งรัฐบาล แต่ในขณะเดียวกัน เราไม่ใช่ พรรคบริวาร ของใคร เรามีแนวทางและกระบวนการตัดสินใจที่เป็นอิสระตามมติพรรค เพื่อรักษาตัวตนและอุดมการณ์ที่เรายึดถือ ขอยืนยันว่า การงดออกเสียงครั้งนี้คือการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เราพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน แต่ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง การให้เกียรติ และการพูดคุยหารือร่วมกันครับ