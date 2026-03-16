IEA เผยน้ำมันจากคลังสำรองกำลังถูกปล่อยสู่ตลาดเอเชียอย่างมหาศาล

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ว่า องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (ไออีเอ) กล่าวว่า น้ำมันจากคลังสำรองจำนวนมหาศาลที่ไม่เคยมีมาก่อน จะถูกปล่อยออกมาสู่ตลาดเอเชีย ซึ่งผู้ซื้อต่างต้องการน้ำมันทดแทนปริมาณที่สูญเสียไป จากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง
แถลงการณ์ของไออีเอ มีขึ้นหลังได้รับแผนการดำเนินการสำหรับการปล่อยน้ำมันสำรองจำนวน 400 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตามที่ประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
