บราซิลสั่งห้ามนักการทูตสหรัฐฯ เข้า ปท.หลังต้องการพบอดีตผู้นำ "โบลโซนารู"

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากเมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิ ว่า ประธานาธิบดีลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ผู้นำบราซิล สั่งห้ามนักการทูตสหรัฐฯ คนหนึ่งเดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากเขาต้องการเยี่ยม นายฌาอีร์ โบลโซนารู อดีตประธานาธิบดีฝ่ายขวาจัด ที่ถูกจำคุก ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงของสหรัฐ ก่อนการเลือกตั้งของบราซิลในปี 2569 นี้
โบลโซนารู ซึ่งถูกตัดสินจำคุกในข้อหาวางแผนก่อรัฐประหาร ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเข้าห้องไอซียูเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังเขามีการอาการของโรคปอดอักเสบ
โบลโซนารู ซึ่งถูกตัดสินจำคุกในข้อหาวางแผนก่อรัฐประหาร ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเข้าห้องไอซียูเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังเขามีการอาการของโรคปอดอักเสบ