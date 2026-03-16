DIT ร่วม พณ.จังหวัดประชุมเจรจาซื้อขาย"สับปะรด-ผลไม้"หวังกระจายผลผลิตสู่ตลาด

กรมการค้าภายใน (DIT) โดยกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม สกลนคร บึงกาฬ และมุกดาหาร จัดประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย สับปะรดและผลไม้ เช่น แตงโม ลิ้นจี่ พุทรา และกล้วยหอม ผ่านการทำสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน (MOU) เพื่อกระจายผลผลิตสู่ตลาด
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ซื้อจากบริษัทผู้ส่งออก ห้างค้าปลีกรายใหญ่ และแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์เข้าร่วม อาทิ แม็คโคร บิ๊กซี ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต WellGo รวมทั้งไปรษณีย์ไทย เพื่อร่วมเจรจาซื้อขายและขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรของจังหวัด
โดยมีกลุ่มเกษตรกรจากหลายพื้นที่เข้าร่วมเสนอผลผลิต ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกมันแกวธาตุพนม กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดท่าอุเทน และกลุ่มผู้ปลูกลิ้นจี่ขามเฒ่า นอกจากนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมยังได้นำเสนอสินค้าเกษตรอื่น ๆ ของจังหวัด เช่น ฟักทองบ้านแพง และหอมแดงธาตุพนม ให้ผู้ประกอบการได้พิจารณาเพิ่มเติมด้วย
