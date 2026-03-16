"ชัยวัฒน์" แซะ! รบ.แจงสถานการณ์น้ำมันมีพอ แต่แย้งความเป็นจริงที่ไม่พอความต้องการ

นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ฝ่ายต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีรัฐบาลออกมายืนยันน้ำมันมีเพียงพอต่อความต้องการ และเหลือเกือบร้อยวัน ว่า ปริมาณที่ทางรัฐบาลพูดถึงน่าจะมาจากน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งด้วย เมื่อนับในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง เลยทำให้ปั๊มน้ำมัน โดยเฉพาะในต่างจังหวัดบางที่เริ่มน้ำมันหมด ไม่มีให้เติม บางปั๊มจำกัดการเติมแค่ครั้งละ 500 บาท โดยการที่รัฐบาลออกมาบอกว่า น้ำมันไม่ขาดแคลน จึงดูย้อนแย้งกับความเป็นจริง ยิ่งไปกว่านั้น บางวัดไม่รับเผาศพแล้ว เพราะไม่มีน้ำมัน เป็นปัญหาหนักมาก หากจำนวนศพสะสมไม่ได้ทำพิธีเผาจะมีปัญหาการจัดเก็บศพ ทำให้บางคำพูดกับโลกแห่งความเป็นจริง ค่อนข้างขัดแย้งกันอยู่