12 อันดับของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดใน กทม.

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 31.6 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตหนองจอก 39.2 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหลักสี่ 38.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตลาดกระบัง 38 มคก./ลบ.ม.
4 เขตหนองแขม 37.7 มคก./ลบ.ม.
5 เขตประเวศ 37.7 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางรัก 37.6 มคก./ลบ.ม.
7 เขตราชเทวี 37.1 มคก./ลบ.ม.
8 เขตปทุมวัน 36.9 มคก./ลบ.ม.
9 สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา 36.7 มคก./ลบ.ม.
10 เขตทวีวัฒนา 36.4 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางคอแหลม 36.1 มคก./ลบ.ม.
12 เขตบางพลัด 35 มคก./ลบ.ม.