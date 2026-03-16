ไทยส่งออกข้าวอินทรีย์ไปจีนเดือน ม.ค.จำนวน 638 ตัน

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ส่งออกข้าวคุณภาพสูง พบว่าการส่งออกข้าวอินทรีย์ไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มต้นปี 2569 มีปริมาณส่งออก 638 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 334.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 31.32 ไทยเป็นอันดับ 1 ในการส่งออกข้าวอินทรีย์ไปจีน สะท้อนถึงความต้องการและค่านิยมบริโภคข้าวอินทรีย์ไทยในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยอาหาร
ในปี 2568 ไทยส่งออกข้าวอินทรีย์รวม 26,110 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.12 คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวม 1,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.21 และถือเป็นปีที่จีนก้าวขึ้นมามีบทบาทในตลาดข้าวอินทรีย์ของไทย โดยมีปริมาณส่งออกข้าวไปจีนในภาพรวม 3,352 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 727.65 หรือคิดเป็นมูลค่า 155 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 715.79 ปัจจัยสำคัญที่หนุนการเติบโตมาจากกระแสความนิยมบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพในจีนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตัวเลขล่าสุดสะท้อนว่า จีนกลายเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ของตลาดข้าวคุณภาพสูงของไทยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะตลาดที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน การเติบโตในครั้งนี้ไม่เพียงเพิ่มโอกาสทางการค้า แต่ยังตอกย้ำศักยภาพการแข่งขันด้านคุณภาพมาตรฐาน และ Brand Loyalty ของข้าวคุณภาพสูงไทยในกลุ่มผู้บริโภคระดับพรีเมียมของจีน เป็นสัญญาณบวกต่อการส่งออกข้าวอินทรีย์ไทย หากสามารถรักษามาตรฐานและสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่อง จีนมีแนวโน้มเป็นตลาดยุทธศาสตร์ระยะยาวของข้าวคุณภาพสูงไทยในอนาคต