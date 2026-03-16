กทม.คว้าอันดับ 8 เมืองที่ดีที่สุดในโลกปี 2026 จาก Time Out Best Cities

กรุงเทพมหานคร คว้าอันดับ 8 เมืองที่ดีที่สุดในโลก ปี 2026 ในการฉลองครบรอบ 10 ปีของการจัดอันดับ Time Out Best Cities โดย 10 อันดับเมืองที่ดีที่สุด ได้แก่ เมลเบิร์น เซี่ยงไฮ้ เอดินบะระ ลอนดอน นิวยอร์ก เคปทาวน์ เม็กซิโกซิตี้ กรุงเทพมหานคร โซล และโตเกียว ซึ่งในเอเชีย กรุงเทพฯ อยู่ในอันดับ 2 รองจากเซี่ยงไฮ้เท่านั้น
ผลการจัดอันดับครั้งนี้สะท้อนเสน่ห์ของกรุงเทพฯ ที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ทั้งวัฒนธรรมการกิน งานศิลปะและดนตรีที่ทรงคุณค่า สีสันยามค่ำคืนที่ไม่มีใครเทียบได้ รวมถึงกิจกรรมระดับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น Bangkok Art Biennale 2026 ในเดือนตุลาคม และการแข่งขัน Formula 1 ที่จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งยิ่งตอกย้ำศักยภาพของกรุงเทพฯ ในฐานะหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดของโลก