เช้านี้คุณภาพอากาศในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 10 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2569 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สมุทรสงคราม สระแก้ว และระยอง
>ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 10.5 - 36.9 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.6 - 30.2 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15.0 - 63.5 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15.7 - 40.5 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 12.7 - 16.4 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 7 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 23.4 - 40.1 มคก./ลบ.ม.