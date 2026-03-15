บางจากฯ ยันยังมีน้ำมันขายปกติ พร้อมเพิ่มทางเลือกปั๊ม Self-Service ราคาต่ำกว่าทั่วไป

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งวันนี้ (15 มี.ค.) ว่า บริษัทฯ ยังคงมีน้ำมันจำหน่ายในสถานีบริการตามปกติ ส่วนกรณีที่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมัน สมาชิกบางจาก กรีนไมลส์ที่รับบริการในวันรุ่งขึ้น จะได้รับพอยท์เพิ่ม เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ปรับขึ้น โดยยึดหลัก ขึ้นเท่าไหร่ คืนเท่านั้น เพื่อช่วยดูแลสมาชิกในช่วงที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัว
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงมีผลิตภัณฑ์แก๊สโซฮอล์ E85 พลังงานทางเลือก ราคาประหยัด ให้บริการในหลายพื้นที่ สำหรับผู้ใช้รถที่รองรับเชื้อเพลิงประเภทดังกล่าว
นอกจากนี้ บางจากฯ ยังมีสถานีบริการแบบ Self-Service ซึ่งมีราคาต่ำกว่าสถานีบริการน้ำมันทั่วไป 30 สตางค์ต่อลิตร ให้บริการใน 40 สาขา เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ใช้รถที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมัน
