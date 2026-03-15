ข่าวจริง! การโดนเห็บกัด เสี่ยงทำให้สมองอักเสบจากไวรัส SFTSV เป็นเรื่องจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง หากโดนเห็บกัด เสี่ยงทำให้สมองอักเสบนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สถาบันประสาทวิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เป็นข้อมูลจริง
สถาบันประสาทวิทยา เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยยืนยันจากเชื้อโรค Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome (SFTS) ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส SFTSV ที่มีเห็บเป็นพาหะนำโรค ผ่านการสัมผัสเห็บ หรือสัตว์เลี้ยง การติดเชื้อในคนส่วนใหญ่มีอาการไข้สูง เกล็ดเลือดต่ำ และเอนไซม์ตับสูง ในบางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ภาวะอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ หรือภาวะเยื่อหุ้มสมองและสมองอักเสบ (meningoencephalitis) ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ แต่ไม่ใช่ทุกรายที่ถูกเห็บกัดจะเกิดอาการรุนแรง โดยอัตราป่วยและเสียชีวิตอยู่ระหว่าง 5–28 เปอร์เซ็นต์
