เลขาฯ สภาฯ ทำหนังสือถึงเลขาฯ ครม.แจ้งมติเลือก ประมุขนิติบัญญัติแล้ว

นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงขั้นตอนการเสนอชื่อ นายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลย พรรคเพื่อไทย เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ว่า ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อแจ้งมติของที่ประชุมสภาแล้ว จากนี้ เป็นขั้นตอนที่ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะนำเรื่องกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อนำรายชื่อทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป