ไต้หวันแถลงพบเครื่องบินทหารกองทัพจีนในช่องแคบ หลังหายปริศนานานกว่า 14 วัน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงไทเป สาธารณรัฐจีน เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ว่า กระทรวงกลาโหมไต้หวัน รายงานการกลับมาเคลื่อนไหวทางทหารขนาดใหญ่ของกองทัพจีนรอบเกาะ หลังหายไปจากน่านฟ้าอย่างเป็นปริศนานานกว่า 14 วัน
กระทรวงกลาโหมไต้หวัน แถลงการณ์ว่า มีการตรวจพบเครื่องบินทหารของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ( พีแอลเอ ) จำนวน 26 ลำ ปฏิบัติการในช่องแคบไต้หวัน ซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนั้น รัฐบาลไทเปตรวจพบเครื่องบินของพีแอลเอ 30 ลำ แม้นับตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา กิจกรรมทางอากาศของจีนลดลงจนแทบเป็นศูนย์ โดยมีเพียงวันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมา มีการตรวจพบเครื่องบินเพียงสองลำ ซึ่งถือเป็นการทิ้งช่วงของปฏิบัติการ ยาวนานที่สุดในรอบหลายปี
