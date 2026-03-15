อิหร่านเตือนนานาประเทศอย่าเสี่ยงทำการขยายขอบเขตสงคราม

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ว่า นายอับบาส อารักชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เตือนนานาประเทศ ละเว้นการกระทำที่เสี่ยงต่อการขยายขอบเขตสงคราม หลังสหรัฐฯ เรียกร้องพันธมิตรร่วมภารกิจคุ้มกันเรือน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ
กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการณ์ หลังจาก นายอับบาส อารักชี รมว.การต่างประเทศอิหร่าน สนทนาทางโทรศัพท์กับนายฌอง-โนเอล บาร์โรต์ รมว.การต่างประเทศฝรั่งเศส
