จีนเตรียมเก็บภาษีนำเข้ายางชนิดสำคัญจากญี่ปุ่น - แคนาดา

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน วันนี้ (15 มี.ค.) ว่า กระทรวงพาณิชย์จีน จะเรียกเก็บภาษีนำเข้ายางชนิดสำคัญจากญี่ปุ่นและแคนาดา ซึ่งนับเป็นการดำเนินการขั้นสุดท้ายของการสอบสวนการทุ่มตลาด ที่เริ่มต้นเมื่อปี 2567
ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลปักกิ่งกับรัฐบาลโตเกียวแย่ลง นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ผู้นำญี่ปุ่น เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม ปีที่ผ่านมา
