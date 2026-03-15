OHCHR หวั่น กม.เอกภาพทางชาติพันธุ์ของจีน อาจจำกัดเสรีภาพศาสนา-วัฒนธรรม

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ว่า นายโฟลเคอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) แสดงความกังวลเกี่ยวกับ กฎหมายเอกภาพทางชาติพันธุ์ ของจีน โดยกล่าวว่า มันอาจจำกัดเสรีภาพทางศาสนาและวัฒนธรรม
กฎหมายดังกล่าว ซึ่งผ่านการอนุมัติของสภาประชาชนแห่งชาติ (เอ็นพีซี)เป็นการกำหนดนโยบายอย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมภาษาจีนกลางให้เป็น ภาษากลางของชาติ ในระบบการศึกษา กิจการราชการ และสถานที่สาธารณะ
