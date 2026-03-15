กรมอุทยานฯ กำชับชุดผลักดันฯ เฝ้าระวังเข้มช้างป่าที่ปราจีนฯ หวั่นซ้ำรอยทำร้าย ปชช.เสียชีวิต

นายยศสวัสดิ์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เปิดเผยถึงกรณีได้รับรายงานจาก นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 21.00 น. เจ้าหน้าที่เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 6 ได้รับแจ้งเหตุช้างป่าทำร้ายประชาชนบริเวณบ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 3 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายกนั้น โดยหลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่พร้อมชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า ได้เข้าตรวจสอบทันที พบร่างผู้บาดเจ็บ อายุ 87 ปี นอนบาดเจ็บอยู่บริเวณข้างบ้าน มีบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะ ลำตัว และขาขวา แต่ยังรู้สึกตัวดี เจ้าหน้าที่กู้ชีพตำบลสาริกา จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนครนายกอย่างเร่งด่วน
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บได้เดินออกมาข้างบ้าน ประจวบเหมาะกับที่มีช้างป่าหนุ่ม (ยังไม่มีชื่อ) เข้ามาหักกิ่งไม้ในบริเวณดังกล่าว เมื่อญาติได้ยินเสียงจึงออกมาดูและพบว่าผู้บาดเจ็บล้มลง โดยมีช้างป่ายืนอยู่ใกล้ๆ จึงได้ตะโกนขับไล่จนช้างป่าเดินหนีเข้าป่าไป ก่อนจะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม ทางอุทยานฯ ได้รับแจ้งข่าวร้ายจากโรงพยาบาลนครนายกในเวลาต่อมาว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตลงแล้ว
นายยศสวัสดิ์ กล่าวว่า ในนามของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต โดยในเบื้องต้น ได้สั่งการให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มกำลังตามระเบียบของทางราชการ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เข้าอำนวยความสะดวกและดูแลสภาพจิตใจของญาติอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ยังกำชับให้ชุดผลักดันช้างป่าและเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่ เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนและแจ้งเตือนชาวบ้านผ่านกลุ่มไลน์และหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อน และขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นช้างป่าเข้ามาใกล้ที่พักอาศัย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สายด่วน 1362 ทันที
