นายกฯ เผยแจงปมส่งออกน้ำมันไปลาวแล้ว ผู้ค้าน้ำมันยันไม่มีสัญญาณขาดแคลนน้ำมันในไทย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีการส่งออกน้ำมันไปยังสปป.ลาว ซึ่งขณะนี้ประเทศกําลังเกิดวิกฤตขึ้นอีกหรือไม่ ว่า มีการชี้แจงไปแล้ว ยังคงขายอยู่
ส่วนกรณี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวถึงผลกระทบจากการสู้รบในตะวันออกกลาง ที่ภาคอุตสาหกรรมแย่งซื้อน้ำมันจากภาคประชาชนหน้าสถานีบริการน้ำมัน อาจทําให้น้ำมันไม่เพียงพอ จะมีมาตรการอย่างไรบ้างนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้รับการยืนยันจากผู้ค้าน้ำมัน ทั้งไทยออยล์ บางจาก เชลล์ SPRC( คาลเท็กซ์) แล้ว ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายที่นําเข้าน้ำมันดิบ ยืนยันว่า ยังไม่มีปัญหา หรือจะมีสัญญาณใดๆ ที่จะขาดแคลนน้ำมัน
