เวียดนามจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ ทำหน้าที่ให้สัตยาบันของพรรคคอมมิวนิสต์

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม วันนี้ (15 มี.ค.) ว่า เวียดนามจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรนิติบัญญัติสูงสุดของประเทศ ทำหน้าที่หลักในการให้สัตยาบันการตัดสินใจของพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนาม ซึ่งมีประชากรราว 100 ล้านคน เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจ โดยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ 8 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2568 และเป็นรัฐพรรคการเมืองเดียวที่มักจำคุกผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
การเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 864 คน สำหรับสมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนาม 500 ที่นั่ง แต่มีเพียง 65 คนเท่านั้น ที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ซึ่งลดลงจาก 74 คน ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว
เวียดนาม ซึ่งมีประชากรราว 100 ล้านคน เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจ โดยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ 8 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2568 และเป็นรัฐพรรคการเมืองเดียวที่มักจำคุกผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
การเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 864 คน สำหรับสมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนาม 500 ที่นั่ง แต่มีเพียง 65 คนเท่านั้น ที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ซึ่งลดลงจาก 74 คน ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว