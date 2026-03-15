พม.ส่งทีมเยี่ยมครอบครัวลูกเรือไทย "มยุรี นารี" ที่อุดรฯ เผยส่งตัวกลับไทย 17 มี.ค.นี้

นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือครอบครัวลูกเรือไทยที่ประสบเหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกสินค้าไทย “มยุรี นารี” กลางช่องแคบฮอร์มุซในอ่าวเปอร์เซีย ถูกโจมตีด้วยวัตถุระเบิด ซึ่งขณะนี้ได้รับความช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้ว ว่า ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) กระทรวง พม. โดย ทีม พม.ใกล้คุณ จังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ต.นาชุมแสง อ.ทุ่งฝน อ.อุดรธานี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวลูกเรือไทยผู้ประสบเหตุ 1 ใน 20 ลูกเรือไทยที่ได้รับความช่วยเหลือ เป็นชายอายุ 32 ปี พนักงานบนเรือสินค้า แผนกช่วยควบคุมเรือ อาศัยอยู่กับครอบครัว ประกอบด้วย ลูกชายอายุ 10 ปี พ่ออายุ 63 ปี แม่อายุ 57 ปี น้องสาว อายุ 29 ปี และ หลานชายอายุ 4 ปี (บุตรของน้องสาว)
ทั้งนี้ ปัจจุบัน ชายดังกล่าวอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ รัฐสุลต่านโอมาน และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต ได้ประสานความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง พม. โดยมีแผนเดินทางจะส่งตัวกลับประเทศไทยในวันที่ 17 มีนาคมนี้
