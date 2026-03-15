ธอส.เตรียมออก "สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเบญจมาศเพิ่มทรัพย์" เพิ่มทางเลือก ปชช.

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. มุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยมีวินัยการออมสร้างความมั่นคงในชีวิต ด้วยการมีทางเลือกด้านการลงทุนมากขึ้น โดยจัดทำ สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเบญจมาศเพิ่มทรัพย์ หน่วยละ 5 ล้านบาท อายุสลาก 1 ปี ให้ผลตอบแทนหน้าสลากสูงถึง 1.20% ต่อปี (เมื่อฝากครบ 1 ปี) รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกเดือน และมีโอกาสลุ้นรับรางวัลใหญ่ตลอด 12 งวด
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลากได้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ
