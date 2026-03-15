"พิพัฒน์–นิพนธ์" ร่วมโครงการทำบุญเมืองหาดใหญ่ ถวายเป็นพระราชกุศล พระพันปีหลวง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรมช.มหาดไทย และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมงาน โครงการทำบุญเมืองหาดใหญ่ ตักบาตรพระ 1,109 รูป ภายใต้แนวคิด “109 ปี เมืองหาดใหญ่ รวมใจเติมบุญ หนุนพลัง Soft Power เยียวยามหาอุทกภัย” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ซุ้มประตูไชน่าทาวน์ ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ภายในพิธีมี พระเทพวชิรสุตาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ขณะที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยประชาชนชาวสงขลาและผู้ศรัทธาจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตร บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและเปี่ยมด้วยความศรัทธา
