"อนุทิน" ประชุม สส.ภูมิใจไทย กำหนดทิศทางโหวตประธาน - รองประธานสภาฯ

วันนี้ (15 มี.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางถึงรัฐสภาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 2 คน โดยนายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์

โดยก่อนการประชุมสภาฯ ได้เป็นประธานการประชุม สส. พรรคภูมิใจไทย เพื่อหารือและกำหนดทิศทางในการโหวตประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯทั้ง 2 คน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน