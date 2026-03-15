บสย.ออกมาตรการพักชำระค่าธรรมเนียม-ค่างวด 3 เดือน ช่วย SMEs ลดผลกระทบตะวันออกกลาง

ดร.สิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิต ตลอดจนต้นทุนการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความท้าทายให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ล่าสุด บสย. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้าและลูกหนี้ บสย. กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่เกี่ยวเนื่อง ให้สามารถประคับประคองธุรกิจต่อไปได้ ดังนี้
1 มาตรการช่วยลูกค้า บสย. พักชำระค่าธรรมเนียมและค่าจัดการค้ำประกัน 3 เดือน สำหรับ SMEs ลูกค้า บสย. ที่จะครบกำหนดชำระ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 14 เมษายน 2569
2 มาตรการช่วยลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายเคลม สามารถขอรับสิทธิ์พักชำระค่างวด 3 เดือน (ทั้งส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ย) สำหรับลูกหนี้ บสย. ที่อยู่ในระหว่างผ่อนชำระตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ และไม่ผิดนัดชำระหนี้ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 14 เมษายน 2569
3 มาตรการเสริมสภาพคล่อง โครงการค้ำประกันสินเชื่อ “บสย. Quick Big Win” มุ่งลดภาระทางการเงินให้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ ด้วยจุดเด่น ฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3 ปีแรก ค่าธรรมเนียมต่ำ เริ่มต้นเพียง 1% ต่อปี ในปีที่ 4-7 โดยคิดค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยง (RBP) มุ่งชดเชย NPL ในอัตราสูง (Max Claim) เพื่อกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อให้ SMEs ตอบโจทย์ทั้งลูกค้า บสย. และกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่ยังไม่เคยใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อกับ บสย. ที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เปิดรับคำขอค้ำประกันตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2569 นอกจากให้ความช่วยเหลือผ่านมาตรการต่างๆ บสย. ยังได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และผลกระทบอย่างใกล้ชิด โดยมอบหมายให้สำนักงานเขต บสย. ทั่วประเทศ สำรวจ ตรวจสอบและสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือดังกล่าว พร้อมส่งทีมงาน “ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน” ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้คำแนะนำในการพลิกฟื้นธุรกิจเพิ่มเติม
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้าและลูกหนี้ บสย. กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่เกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดการเข้าร่วมมาตรการ ได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ หรือช่องทาง LINE OA TCG First: @tcgfirst และ บสย. Call Center โทร. 02-890-9999
1 มาตรการช่วยลูกค้า บสย. พักชำระค่าธรรมเนียมและค่าจัดการค้ำประกัน 3 เดือน สำหรับ SMEs ลูกค้า บสย. ที่จะครบกำหนดชำระ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 14 เมษายน 2569
2 มาตรการช่วยลูกหนี้ที่ บสย. จ่ายเคลม สามารถขอรับสิทธิ์พักชำระค่างวด 3 เดือน (ทั้งส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ย) สำหรับลูกหนี้ บสย. ที่อยู่ในระหว่างผ่อนชำระตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ และไม่ผิดนัดชำระหนี้ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 14 เมษายน 2569
3 มาตรการเสริมสภาพคล่อง โครงการค้ำประกันสินเชื่อ “บสย. Quick Big Win” มุ่งลดภาระทางการเงินให้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ ด้วยจุดเด่น ฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3 ปีแรก ค่าธรรมเนียมต่ำ เริ่มต้นเพียง 1% ต่อปี ในปีที่ 4-7 โดยคิดค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยง (RBP) มุ่งชดเชย NPL ในอัตราสูง (Max Claim) เพื่อกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อให้ SMEs ตอบโจทย์ทั้งลูกค้า บสย. และกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ที่ยังไม่เคยใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อกับ บสย. ที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เปิดรับคำขอค้ำประกันตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2569 นอกจากให้ความช่วยเหลือผ่านมาตรการต่างๆ บสย. ยังได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และผลกระทบอย่างใกล้ชิด โดยมอบหมายให้สำนักงานเขต บสย. ทั่วประเทศ สำรวจ ตรวจสอบและสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือดังกล่าว พร้อมส่งทีมงาน “ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน” ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้คำแนะนำในการพลิกฟื้นธุรกิจเพิ่มเติม
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้าและลูกหนี้ บสย. กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่เกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดการเข้าร่วมมาตรการ ได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ หรือช่องทาง LINE OA TCG First: @tcgfirst และ บสย. Call Center โทร. 02-890-9999