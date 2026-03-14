ข่าวปลอม อย่าแชร์! พบการลักลอบส่งสินค้าไปกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นความจริง

จากที่มีกระแสข่าวว่า มีการลักลอบส่งสินค้าไปกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ยืนยันว่า ด่านตรวจคนเข้าเมืองของไทย บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ปิดถาวรมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 ทั้งบุคคลและยานพาหนะยังไม่สามารถสัญจรข้ามแดนได้
ส่วนของช่องทางธรรมชาตินั้น มีการลาดตระเวนจากทั้งทหาร ฝ่ายปกครอง และชุดสืบสวนของ ตม.จังหวัดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ยังไม่มีรายงานการตรวจพบคนไทยลักลอบข้ามแดนเพื่อจำหน่ายสินค้า หรือลักลอบจำหน่ายสินค้าให้แก่ชาวกัมพูชา ตามที่ข่าวกล่าวอ้างแต่อย่างใด
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ยืนยันว่า ด่านตรวจคนเข้าเมืองของไทย บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ปิดถาวรมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 ทั้งบุคคลและยานพาหนะยังไม่สามารถสัญจรข้ามแดนได้
ส่วนของช่องทางธรรมชาตินั้น มีการลาดตระเวนจากทั้งทหาร ฝ่ายปกครอง และชุดสืบสวนของ ตม.จังหวัดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ยังไม่มีรายงานการตรวจพบคนไทยลักลอบข้ามแดนเพื่อจำหน่ายสินค้า หรือลักลอบจำหน่ายสินค้าให้แก่ชาวกัมพูชา ตามที่ข่าวกล่าวอ้างแต่อย่างใด