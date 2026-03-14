ก.พลังงานแจ้งพลังงานจังหวัดเกาะติดสถานการณ์น้ำมัน คาด ปชช.แห่เติม 15-17 มี.ค.นี้

สถานการณ์การแก้ปัญหาราคาพลังงาน จากผลกระทบสงครามตะวันออกกลาง ที่ยังยืดเยื้อ ส่งผลต่อราคาพลังงานทั่วโลกนั้น กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ได้ประสานขอความร่วมมือพลังงานจังหวัดทุกจังหวัด ช่วยตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่รับผิดชอบ แต่ละสถานีมีปริมาณน้ำมันคงเหลือเพียงพอต่อการจำหน่ายหรือไม่ และขอให้ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน คาดว่าประชาชนอาจเดินทางไปเติมน้ำมันเป็นจำนวนมาก ในช่วงวันที่ 15-17 มีนาคมนี้ หลังจากรัฐบาลมีการประกาศปรับลดการอุดหนุนราคาน้ำมัน
ทั้งนี้ ขอให้พลังงานจังหวัดช่วยสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังมีการนำเข้าและผลิตน้ำมันตามปกติ ปริมาณน้ำมันในระบบยังมีเพียงพอ แต่ช่วงนี้มีประชาชนเดินทางไปเติมน้ำมันพร้อมกันจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้บางสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันหมดเร็วกว่าปกติ ดังนั้นการจำกัดปริมาณการเติมน้ำมันในช่วงนี้ จึงเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อป้องกันการกักตุน และเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงน้ำมันได้อย่างทั่วถึง จนกว่าสถานการณ์การเติมน้ำมันจะกลับสู่ภาวะปกติ
