ผู้นำสหรัฐฯ ปฏิเสธ "ปูติน" เป็นคนกลางย้ายยูเรเนียมของอิหร่าน ย้ำกวาดล้างนิวเคลียร์ให้ราบ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดย ปูติน เสนอให้มีการเคลื่อนย้ายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านไปยังรัสเซีย เพื่อแลกกับการที่สหรัฐฯ ยุติปฏิบัติการทางทหาร
ทั้งนี้ ผู้นำสหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเสนอของประธานาธิบดีรัสเซีย ในการเป็นคนกลางขนย้ายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านไปเก็บในรัสเซีย เพื่อแลกกับการยุติสงคราม พร้อมย้ำว่า ภารกิจเดียวของอเมริกา คือการกวาดล้างโครงการนิวเคลียร์อิหร่านให้ราบคาบ
ทั้งนี้ ผู้นำสหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเสนอของประธานาธิบดีรัสเซีย ในการเป็นคนกลางขนย้ายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านไปเก็บในรัสเซีย เพื่อแลกกับการยุติสงคราม พร้อมย้ำว่า ภารกิจเดียวของอเมริกา คือการกวาดล้างโครงการนิวเคลียร์อิหร่านให้ราบคาบ