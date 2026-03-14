ผู้นำสหรัฐฯ ปฏิเสธ "ปูติน" เป็นคนกลางย้ายยูเรเนียมของอิหร่าน ย้ำกวาดล้างนิวเคลียร์ให้ราบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดย ปูติน เสนอให้มีการเคลื่อนย้ายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านไปยังรัสเซีย เพื่อแลกกับการที่สหรัฐฯ ยุติปฏิบัติการทางทหาร

ทั้งนี้ ผู้นำสหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเสนอของประธานาธิบดีรัสเซีย ในการเป็นคนกลางขนย้ายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านไปเก็บในรัสเซีย เพื่อแลกกับการยุติสงคราม พร้อมย้ำว่า ภารกิจเดียวของอเมริกา คือการกวาดล้างโครงการนิวเคลียร์อิหร่านให้ราบคาบ