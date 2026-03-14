SCGD ตั้งเป้าหมายสู่ Integrated ASEAN Player ดึงเวียดนามป็นฐานกลยุทธ์สำคัญ

นายนำพล มลิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCG Decor (SCGD) เปิดเผยว่า SCGD มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตในอาเซียนควบคู่กับการบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย โดยตั้งเป้าหมายสู่การเป็น Integrated ASEAN Player ผ่านการเชื่อมโยงฐานการผลิต การบริหารซัพพลายเชน และเครือข่ายการจัดจำหน่ายในภูมิภาคให้ทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ เวียดนามถือเป็นฐานกลยุทธ์สำคัญของภูมิภาค ทั้งด้านการผลิตและการส่งออก จากการเติบโตของ GDP ที่อยู่ในระดับสูง ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ และโอกาสในการขยายสู่ตลาดอาเซียนที่ยังมีศักยภาพสูง
ทั้งนี้ เวียดนามถือเป็นฐานกลยุทธ์สำคัญของภูมิภาค ทั้งด้านการผลิตและการส่งออก จากการเติบโตของ GDP ที่อยู่ในระดับสูง ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ และโอกาสในการขยายสู่ตลาดอาเซียนที่ยังมีศักยภาพสูง