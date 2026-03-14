บอร์ด สปสช.เคาะอัตราจ่าย 2 รายการปี 69 "ถุงเก็บของเสียจากลำไส้-ยาละลายลิ่มเลือด"

นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1.ถุงเก็บของเสียจากลำไส้ชนิด 1 ชิ้น (One piece appliance) ในบัญชีนวัตกรรมไทย และ 2.ยาละลายลิ่มเลือดสำหรับบริการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI)
สำหรับรายการถุงเก็บของเสียจากลำไส้ (Colostomy bag) ชนิด 1 ชิ้น ในบัญชีนวัตกรรมไทย กำหนดราคาไม่เกิน 60 บาทต่อถุง โดยบริหารจัดการในรูปแบบการจัดซื้อรวม จำนวน 255,000 ชุด ภายในวงเงินงบประมาณ 15.3 ล้านบาท และในกรณีที่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ตามบัญชีนวัตกรรมได้ สามารถเบิกจ่ายในหมวดอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ ตามจริง โดยไม่เกินอัตรา 60 บาทต่อชิ้น
นายพัฒนา กล่าวต่อว่า ในส่วนของยาละลายลิ่มเลือดสำหรับบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ประกอบด้วย 1.Alteplase 50 mg/Vial จากอัตราเหมาจ่ายต่อครั้ง (49,000 บาทต่อครั้ง) ปรับเป็นอัตราจ่ายตามจริงไม่เกิน 21,900 บาทต่อ Vial 2.Streptokinase 1.5 MU/Vial จากอัตราเหมาจ่ายต่อครั้ง (10,000 บาทต่อครั้ง) ปรับเป็นอัตราจ่ายตามจริงไม่เกิน 6,000 บาทต่อ Vial
การดำเนินการครั้งนี้จะช่วยประหยัดงบประมาณได้ มากกว่า 160 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ถุงเก็บของเสียจากลำไส้ชนิด 1 ชิ้น ในบัญชีนวัตกรรมไทย ประหยัดงบประมาณได้ 2.55 ล้านบาท และยาละลายลิ่มเลือดสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน สามารถลดงบประมาณได้ ประมาณปีละ 160 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติอาจประหยัดงบประมาณได้เพิ่มขึ้น เนื่องจาก สปสช. จะดำเนินการจัดซื้อรวมทั้ง 2 รายการผ่านโรงพยาบาลราชวิถี อาจช่วยให้ต่อรองราคาลดลงได้มากขึ้น
