21 สส.ประชาธิปัตย์ร่วมถ่ายภาพหมู่ ก่อนร่วมพระราชพิธีเปิดประชุมรัฐสภา 5 โมงเย็นนี้

วันนี้ (14 มี.ค.) 21 สส.พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งนำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ และอดีตหัวหน้าพรรค ได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ ที่ลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม ภายในที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนที่ทั้งหมดจะเดินทางไปยังรัฐสภา เพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ณ อาคารรัฐสภา ในเวลา 17.00 น.
ทั้งนี้ บรรยากาศการนัดรวมกันที่พรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้เป็นไปอย่างคึกคัก ต่างช่วยกันตรวจเช็กความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายให้ถูกต้อง ขณะที่ สส.สมัยแรกบางคนระบุว่า รู้สึกตื่นเต้นที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีดังกล่าวเป็นครั้งแรก