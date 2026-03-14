"ทรัมป์" ลั่น! สหรัฐฯ พร้อมเป็นแหล่งพลังงานของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก แทนที่ตะวันออกกลาง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันนี้ (14 มี.ค.) ว่า รัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ เดินเกมรุกด้านพลังงาน ประกาศว่า สหรัฐฯ พร้อมก้าวขึ้นเป็นแหล่งพลังงานที่น่าเชื่อถือและมั่นคงของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก แทนที่ตะวันออกกลาง ซึ่งกำลังลุกเป็นไฟจากภัยสงคราม พร้อมชูนโยบายความเป็นเลิศด้านพลังงาน พร้อมดึงพันธมิตรเอเชีย ลดการพึ่งพาแร่ธาตุหายากจากจีน
นายดัก เบอร์กัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสหรัฐฯ กล่าวระหว่างการเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน ของกลุ่มประเทศอินโด-แปซิฟิก ที่กรุงโตเกียว นำเสนอนโยบาย “ความเป็นเลิศด้านพลังงาน” ว่า รัฐบาลวอชิงตันของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่า เรามีพลังงานเพียงพอที่จะสร้างความมั่งคั่งภายในประเทศ และเรามีความสามารถในการขายพลังงาน ให้กับมิตรสหายและพันธมิตรของเราด้วย
