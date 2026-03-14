ประมงกระบี่เริ่มวิกฤต! ต้องจอดริมฝั่งกว่า 10 ลำ หลังราคาน้ำมันเขียวพุ่งสูง

วันนี้ (14 มี.ค.) เรือประมงพาณิชย์ (เรืออวนดำ) จำนวนกว่า 10 ลำ ทยอยหยุดออกทำประมงแล้ว เนื่องจากไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น จากราคาน้ำมันเขียว (น้ำมันขายกลางทะเล) สำหรับเรือประมง ปรับราคาขึ้น ลิตรละ 4.50 บาท ทำให้ราคาจากลิตรละ 30.50 บาท ปรับเป็น ลิตรละ 35 บาท ขณะที่เรือประมงที่ออกทำประมง ทยอยกลับเข้าฝัง นำสัตว์ทะเล อาทิ ปลา หมึก กุ้ง ที่จับได้มาขายให้กับพ่อแม่ค้ารายย่อย พบว่าสัตว์ที่จับได้มีปริมาณไม่มากนัก
นายทวี ขนานใต้ ไต๋เรือประมง ว.โชคกมลทิพย์ เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันเขียวปรับขึ้น ส่งผลให้ราคาต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ออกทะเลทำประมงจับสัตว์น้ำได้ปริมาณไม่มาก แต่ไม่สามารถปรับราคา สัตว์น้ำที่จับได้ เนื่องจาก ไม่มีราคากลางที่กำหนดไว้ หากปรับราคาขึ้นก็จะไม่มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อ จึงต้องแบกภาระขาดทุน หากราคาน้ำมันเขียวปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่าลิตรละ 35 บาท จึงต้องหยุดออกทำประมงชั่วคราว พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันเขียว เหมือนกับน้ำมันดีเชลบนฝั่ง เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ และจะเชื่อมโยงประชาชนผู้บริโภคอาหารทะเล เชื่อว่าจะทำให้ราคาพุ่งเช่นเดียวกัน
