ข่าวจริง! สารระเหยจากน้ำมันร้อน อาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งได้

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง สารระเหยจากน้ำมันร้อนอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งได้นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เป็นข้อมูลจริง
กรมอนามัย ชี้แจงว่า สารระเหยจากน้ำมันร้อนอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งได้ แต่ไม่ได้แปลว่า การทำกับข้าวด้วยน้ำมันร้อน ๆ แล้วจะเป็นมะเร็ง เนื่องจากขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อุณหภูมิ, ประเภทน้ำมัน, วิธีทำอาหาร และการระบายอากาศในครัว เมื่อใช้น้ำมันที่อุณหภูมิสูงมาก ๆ (โดยเฉพาะ >180–200°C) อาจเกิดสารที่เพิ่มความเสี่ยงมะเร็ง เช่น
- สารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs)
- สารอะคริลาไมด์ (Acrylamide) - เจอในอาหารที่ผ่านความร้อนสูง
- ควันน้ำมัน (cooking oil fumes) ซึ่งมีสารก่อมะเร็งเช่น benzene, aldehydes
กรมอนามัย ชี้แจงว่า สารระเหยจากน้ำมันร้อนอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งได้ แต่ไม่ได้แปลว่า การทำกับข้าวด้วยน้ำมันร้อน ๆ แล้วจะเป็นมะเร็ง เนื่องจากขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อุณหภูมิ, ประเภทน้ำมัน, วิธีทำอาหาร และการระบายอากาศในครัว เมื่อใช้น้ำมันที่อุณหภูมิสูงมาก ๆ (โดยเฉพาะ >180–200°C) อาจเกิดสารที่เพิ่มความเสี่ยงมะเร็ง เช่น
- สารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs)
- สารอะคริลาไมด์ (Acrylamide) - เจอในอาหารที่ผ่านความร้อนสูง
- ควันน้ำมัน (cooking oil fumes) ซึ่งมีสารก่อมะเร็งเช่น benzene, aldehydes