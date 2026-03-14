กต.วอนคนไทยออกจากพื้นที่สู้รบในตะวันออกกลาง หลังมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่ม

ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) โดย นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงวันนี้ (14 มี.ค.) ว่า สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยรวมขยายวงกว้างนอกเหนือจากเป้าหมายทางทหาร โดยอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน การเดินเรือ และระบบไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องประเทศสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลในหลายประเทศของภูมิภาคฯ
ขณะที่กองทัพอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยังโจมตีกันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดนของประเทศอิสราเอล เลบานอน และกรุงเบรุต
นอกจากนี้ สถานการณ์การสู้รบในประเทศอิรักทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอน กระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้คนไทยพิจารณาออกทางออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด และคอยติดตามข่าวสารจากช่องทางทางการของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่
