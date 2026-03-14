ผบช.ภ.1 แถลงจับคดียาเสพติดเครือข่าย “ตั้ม คลองพระอุดม” ยึดยาบ้ารวม 5 ล้านเม็ด

วันนี้ (14 มี.ค.) พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค 1 แถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญเครือข่าย “ตั้ม คลองพระอุดม” จ.ปทุมธานี หลังจากเมื่อวานนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จ.สระบุรี ติดตามรถกระบะต้องสงสัยที่คาดว่าบรรทุกยาเสพติดเพื่อเตรียมนำไปส่งปลายทาง ได้ที่บริเวณคลองลากค้อน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ทั้งนี้ สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 1 ราย คือ นายอิสระ หรือ มิกซ์ อายุ 28 ปี คนขับรถกระบะ พร้อมของกลางยาบ้าซุกซ่อนไว้ในลังมะเขือเทศรวม 5 ล้านเม็ด มูลค่าของกลางประมาณ 150 ล้านบาท พร้อมกับรถกระบะโตโยต้า วีโก้ ที่ใช้เป็นพาหนะลำเสียงยาเสพติด 1 คัน พร้อมกับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการติดต่อลำเลียงยาเสพติด อีก 1 เครื่อง
