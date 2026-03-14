"ธรรมนัส" ย้ายของออกจากห้องทำงานที่ทำเนียบฯ หลังปิดดีลตั้ง รบ."อนุทิน 2" ไม่มี กธ.

บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ (14 มี.ค.) มีบริษัทขนส่งเอกชน นำรถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ จำนวน 2 คัน เข้าเก็บของออกจากห้องทำงานของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนชั้น 2 ตึกบัญชาการ 1 ซึ่งประกอบไปด้วย ชุดเฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้รับแขก ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะหมู่บูชาชุดใหญ่ และพระพุทธรูป พระบูชา ภปร.วัดบวรนิเวศวิหาร พระพุทธชินราช พระพุทธศรีสวรรค์ พระเจ้าตากสินมหาราช เศียรพระพิฆเนศ และพระฉายาลักษณ์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ทั้งนี้ การขนย้ายดังกล่าวเกิดขึ้น หลังการปิดดีลการจัดตั้งรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล หรือ อนุทิน 2 ไม่มีพรรคกล้าธรรม (กธ.) ร่วมรัฐบาลด้วย
