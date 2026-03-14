ปั๊มน้ำมันที่เบตงส่อวุ่น! ปชช.ทุกกลุ่มอาชีพต่างนำรถมาเติมน้ำมัน บางจุดคิวยาวเกือบ 200 ม.

บรรยากาศการซื้อขายน้ำมัน ที่สถานีบริการนํ้ามันเบตงรัตนะบริการ ในเขตตัวเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา วันนี้ (14 ม.ค.) เริ่มวุ่นวายตั้งแต่ช่วงเช้า มีประชาชนทุกกลุ่มอาชีพต่างนำรถยนต์ออกมาเติมน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดคิวยาวเหยียด บางจุดมีรถต่อแถวรอเติมน้ำมันยาวเกือบ 200 เมตร
ทั้งนี้ รถส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการเป็นรถที่ต้องการเติมน้ำมันดีเซล ทำให้หลายสถานีบริการน้ำมันจำหน่ายดีเซลหมดภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง บางปั๊มต้องขึ้นป้ายประกาศว่าน้ำมันดีเซลหมด และบางแห่งจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อรอรถบรรทุกน้ำมันจากคลังสงขลานำมาส่งในรอบถัดไปจำนวน 18,000 ลิตรต่อคัน
ขณะที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ซึ่งในช่วงเช้ายังคงมีน้ำมันเหลือจำหน่าย และได้กำหนดมาตรการเฉลี่ยการจ่ายน้ำมันให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อให้ทุกคนสามารถเติมน้ำมันได้อย่างทั่วถึง กำหนดให้เติมน้ำมันได้ไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อกระจายน้ำมันให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการในพื้นที่
ทั้งนี้ รถส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการเป็นรถที่ต้องการเติมน้ำมันดีเซล ทำให้หลายสถานีบริการน้ำมันจำหน่ายดีเซลหมดภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง บางปั๊มต้องขึ้นป้ายประกาศว่าน้ำมันดีเซลหมด และบางแห่งจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อรอรถบรรทุกน้ำมันจากคลังสงขลานำมาส่งในรอบถัดไปจำนวน 18,000 ลิตรต่อคัน
ขณะที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ซึ่งในช่วงเช้ายังคงมีน้ำมันเหลือจำหน่าย และได้กำหนดมาตรการเฉลี่ยการจ่ายน้ำมันให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อให้ทุกคนสามารถเติมน้ำมันได้อย่างทั่วถึง กำหนดให้เติมน้ำมันได้ไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อกระจายน้ำมันให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการในพื้นที่