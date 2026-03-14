ฝุ่น PM2.5 ในไทยวันนี้ พบเกินค่ามาตรฐาน 5 จว. คาด 7 วันข้างหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เวลา 07.00 น. วันนี้ (14 มี.ค.) ว่า ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่
อย่างไรก็ตาม ยังพบเกินค่ามาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม และ จ.หนองคาย
ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2569 พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
