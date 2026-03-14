อิหร่านขู่โต้กลับสหรัฐฯ หากถูกโจมตีด้านน้ำมัน-พลังงาน

สื่อทางการของอิหร่าน รายงานอ้างแถลงการณ์ของกองบัญชาการทหาร Khatam al-Anbiya Central Headquarters โดยระบุว่า หากสหรัฐฯ โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและพลังงานของอิหร่าน จะตอบโต้กลับด้วยการโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานในภูมิภาคที่มีผู้ถือหุ้นสหรัฐฯ หรือมีความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา
คำเตือนดังกล่าว มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐ ประกาศว่ากองทัพสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะคาร์ก ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่าน โดยผู้นำสหรัฐยังขู่ว่า อาจโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของเกาะคาร์กเพิ่มเติม หากอิหร่านยังคงขัดขวางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลก
คำเตือนดังกล่าว มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐ ประกาศว่ากองทัพสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะคาร์ก ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่าน โดยผู้นำสหรัฐยังขู่ว่า อาจโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของเกาะคาร์กเพิ่มเติม หากอิหร่านยังคงขัดขวางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลก