ผู้ว่าฯ ร่วมหอการค้าฯ จัดงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ 2026 หวังยกระดับอาหารท้องถิ่น

นายจุมพฏ วรรณฉัตรศิริ ผู้ว่าราชการ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี แถลงข่าวการจัดงาน สุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ 2026 ภายใต้แนวคิด “Food Innovation: From Local Taste to Future Plate” ระหว่างวันที่ 13–21 มีนาคม 2569 เวลา 17.00–22.00 น. ที่ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ เพื่อต้องการยกระดับอาหารท้องถิ่นสู่การพัฒนาเชิงนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจจังหวัด และผลักดันสุราษฎร์ธานีสู่เมืองอาหารนวัตกรรมของภาคใต้ โดยภายในงานรวบรวมร้านอาหารและผู้ประกอบการกว่า 140 บูท ทั้งโซนร้านอาหารสมาชิกหอการค้า โซน Food Festival และโซน Food Innovation นำเสนอเมนูอาหารพื้นถิ่นที่ต่อยอดด้วยแนวคิดสมัยใหม่ พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปจากเชฟท้องถิ่น การประกวดวาดภาพเมนูอาหารสำหรับเด็ก และการแข่งขันกินกุ้ง สร้างสีสันให้กับงาน
