ปั๊มบางจากยันปริมาณน้ำมันมีพอ แต่จำกัดการเติม - งดเติมน้ำมันใส่ภาชนะ เว้นเกษตรกร

สถานการณ์น้ำมันในประเทศไทยวันนี้ (14 มี.ค.) พบว่า สถานีบริการน้ำมันหลายแห่ง ไม่มีน้ำมันให้เติม โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล ทำให้เกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง เช่น น้ำมันรถกู้ชีพช่วยเหลือผู้ป่วยหมดกลางทาง ระหว่างส่งผู้ป่วย แวะปั๊มไม่มีน้ำมันน้ำมันดีเซลเติม หรือเกษตรกรหลายพื้นที่ ไม่สามารถซื้อน้ำมันดีเซลมาใช้ในเครื่องมือการเกษตรได้เหมือนเดิม
ทั้งนี้ สถานีบริการน้ำมันบางจาก แจ้งว่า ปริมาณน้ำมันยังมีเพียงพอ แต่เพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึงระยะยาว จึงขอความร่วมมือจำกัดการเติมน้ำมันรถ 4 ล้อ ไม่เกิน 700 บาทต่อคันต่อวัน ส่วนรถ 6 ล้อ ขึ้นไป ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคันต่อวัน และของดเติมน้ำมันใส่ภาชนะบรรจุ (ยกเว้นเกษตรกร หรือผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นต้องนำภาชนะบรรจุมาเติมน้ำมัน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคันต่อวัน
ทั้งนี้ สถานีบริการน้ำมันบางจาก แจ้งว่า ปริมาณน้ำมันยังมีเพียงพอ แต่เพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึงระยะยาว จึงขอความร่วมมือจำกัดการเติมน้ำมันรถ 4 ล้อ ไม่เกิน 700 บาทต่อคันต่อวัน ส่วนรถ 6 ล้อ ขึ้นไป ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคันต่อวัน และของดเติมน้ำมันใส่ภาชนะบรรจุ (ยกเว้นเกษตรกร หรือผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นต้องนำภาชนะบรรจุมาเติมน้ำมัน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคันต่อวัน